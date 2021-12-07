ЄС введе санкції проти фізичних та юридичних осіб через права людини [ Редактировать ]
"За серйозні порушення людських прав" - Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти низки країн. Обмеження стосуватимуться 14 фізичних і чотирьох юридичних осіб із Росії, Північної Кореї, Китаю, Лівії, Південного Судану й Еритреї. У ЄС наголосили - порушення прав людини, де б вони не відбувалися, засуджують. І - в разі необхідності - запровадять нові обмеження.
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Обмеження стосуватимуться 14 фізичних і чотирьох юридичних осіб із Росії, Північної Кореї, Китаю, Лівії, Південного Судану й Еритреї.
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