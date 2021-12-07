Євро повністю змінять свій дизайн [ Редактировать ]
Старі-нові гроші. Євро повністю змінюють свій дизайн. Уперше за 20 років.
Так вирішили в Європейському центро-банку. Однак що саме буде зображене на банкнотах - ще не визначилися. Аби розробити дизайн, створять фокус-групи, до яких увійдуть представники всіх країн ЄС.
Триватимуть грошові зміни 2 роки. До 2024-го євро вже мають стати іншими.
по теме
Європейський центро-банк планує до 2024-го року оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах поки що не вирішили.
Європейський центральний банк планує до 2024 року оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах поки що не вирішили.
На банкнотах евро могут появиться лица известных людей. Как сообщает газета Les Echos, Европейский центральный банк рассматривает новый дизайн валюты. Официально о новой инициативе объявят в ближайшие дни. Учитывая задержки при обсуждении и запуске в производство, банкноты с новым дизайном появятся как минимум через несколько лет
Євро повністю змінить свій дизайн. Уперше за 20 років. Європейський центробанк планує до 2024 року оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах поки що не вирішили.
Данные обнародовали в НБУ