С начала года долги по выплате заработной платы выросли более чем наполовину. При этом темпы роста задолженности перед медиками бьют рекорды, и это - реальная оценка работы власти. Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко.

"Более чем на 53% выросла задолженность по зарплатам за первые 10 месяцев этого года и уже превысила 4 млрд гривен. Наиболее катастрофично выглядит ситуация в сфере здравоохранения, где задолженность с начала года выросла в 4,8 раза или на 121,2 млн гривен. И это – реальный показатель отношения власти к медикам в период пандемии", - заявил политик.

Он отметил, что почти половина суммы задолженности по промышленности приходится на машиностроительную отрасль, а 871,1 млн гривен – это задолженность перед шахтерами.

"Понятно, что это никак не стимулирует горняков увеличивать угледобычу. Это еще один провал власти, который только обостряет энергетический кризис в этот отопительный сезон", - подчеркнул Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ.

По мнению Юрия Бойко, причина неудовлетворительной ситуации с выплатой зарплаты очевидна – безответственное и непрофессиональное правительство, все усилия которого по сокращению зарплатной задолженности свелись к слайдам презентаций и обещаниям, тогда как в реальности масштабы проблем увеличиваются.

"Невыплата зарплаты на сегодня касается более 150 тысяч штатных работников предприятий. Долги по зарплате, наряду с потерей трудовых доходов из-за локдаунов, высокой безработицей и растущей инфляцией – только сохраняют и усиливают бедность среди работающих людей", - отметил парламентарий.

Политик считает, что необходимо срочно принимать меры для исправления ситуации с задолженностью по зарплатам, и оппозиция будет настаивать на срочном выполнении этой задачи.

"ОП-ЗЖ требует от власти безотлагательно заняться проблемой неконтролируемого роста задолженности по зарплате. Пока же правительство и монобольшинство в парламенте занимаются пустой болтовней и обеспечением собственных интересов, а не интересов людей. Мы будем добиваться принятия эффективных мер по ликвидации задолженности по зарплатам, в первую очередь медикам, где динамика ее роста приняла катастрофический характер", - резюмировал Юрий Бойко.