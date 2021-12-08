Женщины, у которых указательный палец короче безымянного, как правило, физически сильнее. К такому выводу пришли ученые, исследование которых опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Пальцевый индекс - соотношение длины указательного и безымянного пальцев, обусловленное влиянием половых гормонов во время внутриутробного развития. У женщин разница между длиной указательного и безымянного пальца обычно больше, чем у мужчин, и указательный палец длиннее.

Исследователи измерили пальцевый индекс и силу хвата у 125 здоровых женщин в возрасте 19-31 год. Оказалось, чем длиннее был безымянный палец женщины, тем крепче был хват. На длину безымянного пальца влияет уровень пренатального тестостерона, который, очевидно, дает больше силы мышцам.

Читайте также Определить потенциального изменника можно по безымянному пальцу

Снижение силы хвата связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Понимание факторов, которые влияют на силу хвата, помогут более эффективно использовать этот биомаркер для оценки рисков.

Напомним, что ученые открыли запах тела, который успокаивает мужчин и злит женщин.