Ученые выяснили, как узнать сильную женщину по пальцам [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Женщины, у которых указательный палец короче безымянного, как правило, физически сильнее. К такому выводу пришли ученые, исследование которых опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Пальцевый индекс - соотношение длины указательного и безымянного пальцев, обусловленное влиянием половых гормонов во время внутриутробного развития. У женщин разница между длиной указательного и безымянного пальца обычно больше, чем у мужчин, и указательный палец длиннее.
Исследователи измерили пальцевый индекс и силу хвата у 125 здоровых женщин в возрасте 19-31 год. Оказалось, чем длиннее был безымянный палец женщины, тем крепче был хват. На длину безымянного пальца влияет уровень пренатального тестостерона, который, очевидно, дает больше силы мышцам.
Снижение силы хвата связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Понимание факторов, которые влияют на силу хвата, помогут более эффективно использовать этот биомаркер для оценки рисков.
Напомним, что ученые открыли запах тела, который успокаивает мужчин и злит женщин.
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