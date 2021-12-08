По состоянию на среду, 8 декабря, по сравнению с предыдущим торговым днем розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине снизились. Автогаз подешевел на 1 копейку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,51 гривен за литр (-0,04 гривен), на бензин А-95 - 30,28 гривен за литр (-0,05 гривен), на дизельное топливо - 29,54 гривен за литр (-0,05 гривен), на автогаз - 19,07 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки.

Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.

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