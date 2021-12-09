Есть ли "Омикрон" в Украине: ответ Минздрава [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 9 декабря, в Украине не выявлено случаев заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщалось в ходе брифинга главного санврача Украины Игоря Кузина.
Сейчас исследуют образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни.
Сейчас все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни, в частности у тех людей, которые вернулись из-за границы, или проживают в районах, где наблюдается значительный всплеск заболевания, подлежат тщательному исследованию.
Все образцы свидетельствуют лишь о том, что в каждом регионе распространяется штамм коронавируса "Дельта".
Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.
Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавируса
В еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире сообщается о том, почему
В среду, 8 декабря, главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил о том, что в Украине приняли решение о введении третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса
Есть различия в симптомах у детей, заразившихся "Омикроном"
По состоянию на среду, 8 декабря, в "желтой" зоне карантина находится 14 регионов