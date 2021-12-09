По состоянию на четверг, 9 декабря, в Украине не выявлено случаев заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщалось в ходе брифинга главного санврача Украины Игоря Кузина.

Сейчас исследуют образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни.

Сейчас все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни, в частности у тех людей, которые вернулись из-за границы, или проживают в районах, где наблюдается значительный всплеск заболевания, подлежат тщательному исследованию.

Все образцы свидетельствуют лишь о том, что в каждом регионе распространяется штамм коронавируса "Дельта".

Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.