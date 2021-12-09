Президенти США та України - сьогодні проведуть телефонні перемовини. Бесіда, зокрема, буде стосуватися питань, які Джо Байден порушив під час відеоконференції з Путіним сьомого грудня. Володимир Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніше пообіцяв розповісти після особистої розмови з Байденом.

Володимир Зеленський, президент України: