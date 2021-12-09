Ноутбук – это многофункциональное оборудование с возможностями персонального компьютера и мобильностью смартфона. На отдельном месте стоят ноутбуки от Apple – "макбуки", которые некоторые пользователи не без основания считают флагманами индустрии в своем сегменте.

Однако учитывая стоимость девайса, особенно с приставкой Pro, нужно четко понимать, нужен ли вам "яблочный" ноутбук, или вместо него оправдано взять более бюджетный вариант другого бренда. Начнем с плюсов Macbook.

Начинка

Экран

Операционная система

Сборка

Высокая производительность

Далеко не все покупают ноутбуки для того, чтобы ограничиваться просмотром фильмов и аркадными играми. Для кого-то – мобильный гаджет представляет собой полноценную рабочую станцию, которая должна меть быстрый процессор и достаточный объем оперативной памяти.

В этом контексте, конечно, лучшие показатели и Macbook Pro, который в любой комплектации имеет запас производительности на несколько лет вперед, а справляться с повседневными задачи сможет еще дольше – 5-10 лет.

Лучший экран в индустрии

Apple имеет много конкурентных преимуществ. Да, недостатки у брендовой продукции тоже есть, но экран относится как раз к тем качествам, из-за которых Macbook ценится у самых требовательных пользователей. Из-за отличного разрешения, цветопередачи, частоты обновления и контрастности такие ноутбуки оптимально подходят для работы с фотографиями и графикой, просмотра фильмов и сериалов.

Операционная система

У iOS есть свои слабые и сильные стороны. Тут дело вкуса и личных требований к оболочке для управления программами. Отметим лишь, что на iOS куда меньше вирусов и вредоносных программ, а управлять ей интуитивно просто и удобно даже с минимальным опытом.

Если у вас уже есть набор устройств аналогичного производителя, то Macbook можно с ними синхронизировать. Таким образом, мобильное устройство станет частью вашей личной компьютерной системы. Но и в одиночку Macbook использовать тоже можно.

Качество сборки

По этому критерию к американской корпорации вопросов нет – качество сборки и материалов у большинства продуктов Apple, включая Macbook, находится на высоком уровне. Ноутбуки бренда относительно крепкие, устойчивы к царапинам, их можно открыть и закрыть тысячи раз, не поломав крепления. И качество сборки распространяется на все оригинальные комплектующие и блоки – от портов до зарядок.