Украинский офис Google представил итоги по поисковым запросам 2021 года, которыми интересовались граждане нашей страны.

Удивительно, но несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, запрос о которой был в ТОП-10 в прошлом году, в этом она не вошла в ТОП-10 поисковых запросов.

Помимо известных телешоу, сериалов и спортивных событий, в тренды попали слова, которые малоизвестны рядовому читателю, особенно старшего возраста. Например: "ABOBA", "Поп-ит" или "Смерть Сквидварда". Если вам знакомы эти слова, поздравляем, вас еще можно считать представителем молодежи.

Самый популярный запрос в Google 2021 года в Украине

Полностью список самых популярных запросов 2021 года в Украине выглядит следующим образом:

1. Евро 2020

2. Игра в кальмара

3. Холостяк 2021

4. Классрум

5. Украина Англия

6. Усик Джошуа

7. Евровидение 2021

8. Украина Швеция

9. Олимпиада 2021

10. Введение 2021

Персона года

В категории "Персона года" оказались самые известные личности, о которых чаще всего упоминали в СМИ. Лидером по запросам оказался боксер Александр Усик. За ним идет российский политик Алексей Навальный и певица МакSим.

А также о людях, умерших в этом году. Больше всего запросов было о Принце Филиппе, русском актере Владимире Меньшове и французском актере Жане-Поле Бельмондо.

Список в категории "Персона года" выглядит следующим образом:

1. Александр Усик

2. Алексей Навальный

3. МакSим

4. Сергей Стерненко

5. Адель Асанти

6. Алек Болдвин

7. Жан Беленюк

8. Джо Байден

9. Злата Огневич

10. Андрей Ярмоленко

Вопрос: "Что такое?/Что такое?"

В категории "Что такое?/Что такое?" оказался неожиданный лидер, который вызовет недоумение у многих читателей. Не удивительно, ведь чаще всего украинцы хотели узнать, что же такое 🅰🅱🅾🅱🅰 (именно в таком написании), "симпл димпл" и "клабхаус".

ТОП-10 запросов в этом поисковом рейтинге выглядит следующим образом:

1. 🅰🅱🅾🅱🅰

2. Симпл димпл

3. Формалин

4. Поп ит

5. Локдаун

6. Митинг

7. Клабхаус

8. Игра в кальмара

9. Радужный поцелуй

10. Фриланс

Вопрос: "Как?/Как?"

В уходящем году украинцы пытались выяснить, "как умер Сквидвард", "как изменить поставщика газа", "как получить сертификат о вакцинации" и "1000 гривен за вакцинацию".

Популярность приобрела программа "Дія". Она получила два поисковых запроса. Пользователей интересовало, как в ней зарегистрироваться и как ее обновить.

1. Как умер Сквидвард?

2. Как выйти замуж?

3. Как изменить поставщика газа?

4. Как сыграла Украина?

5. Как получить сертификат о вакцинации?

6. Как компактно собрать чемодан?

7. Как получить 1000 грн за вакцинацию?

8. Как обновить действие?

9. Как зарегистрироваться в Действие?

10. Как похудеть за неделю?

Покупка года

Покупка года традиционно демонстрирует самые востребованные подарки, которые чаще всего искали в сети. "Покупкой года" в Украине стала антистресс-игрушка "поп-ит". Украинцы также интересовались, "где купить билет на поезд", iPhone 13, "пропуск на транспорт в Киеве" и "сертификат о вакцинации", а также "биткоин" и "витамин D".

1. Поп-ит

2. Билет на поезд

3. iPhone 13

4. Симпл-димпл

5. Перепуска на транспорт в Киеве

6. Санки

7. Сертификат о вакцинации

8. PlayStation 5

9. Биткоин

10. Витамин D

Фильмы, сериалы и телешоу года

В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2", который обошел отложенный на целый год фильм "Дюна".

Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака ​​Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара". Из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как были названы самые популярные актеры 2021 года.