ABOBA, Сквидвард и Поп-ит: ТОП-10 популярнейших запросов в Google 2021 года [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Украинский офис Google представил итоги по поисковым запросам 2021 года, которыми интересовались граждане нашей страны.
Удивительно, но несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, запрос о которой был в ТОП-10 в прошлом году, в этом она не вошла в ТОП-10 поисковых запросов.
Помимо известных телешоу, сериалов и спортивных событий, в тренды попали слова, которые малоизвестны рядовому читателю, особенно старшего возраста. Например: "ABOBA", "Поп-ит" или "Смерть Сквидварда". Если вам знакомы эти слова, поздравляем, вас еще можно считать представителем молодежи.
Самый популярный запрос в Google 2021 года в Украине
Полностью список самых популярных запросов 2021 года в Украине выглядит следующим образом:
1. Евро 2020
2. Игра в кальмара
3. Холостяк 2021
4. Классрум
5. Украина Англия
6. Усик Джошуа
7. Евровидение 2021
8. Украина Швеция
9. Олимпиада 2021
10. Введение 2021
Персона года
В категории "Персона года" оказались самые известные личности, о которых чаще всего упоминали в СМИ. Лидером по запросам оказался боксер Александр Усик. За ним идет российский политик Алексей Навальный и певица МакSим.
А также о людях, умерших в этом году. Больше всего запросов было о Принце Филиппе, русском актере Владимире Меньшове и французском актере Жане-Поле Бельмондо.
Список в категории "Персона года" выглядит следующим образом:
1. Александр Усик
2. Алексей Навальный
3. МакSим
4. Сергей Стерненко
5. Адель Асанти
6. Алек Болдвин
7. Жан Беленюк
8. Джо Байден
9. Злата Огневич
10. Андрей Ярмоленко
Вопрос: "Что такое?/Что такое?"
В категории "Что такое?/Что такое?" оказался неожиданный лидер, который вызовет недоумение у многих читателей. Не удивительно, ведь чаще всего украинцы хотели узнать, что же такое 🅰🅱🅾🅱🅰 (именно в таком написании), "симпл димпл" и "клабхаус".
ТОП-10 запросов в этом поисковом рейтинге выглядит следующим образом:
1. 🅰🅱🅾🅱🅰
2. Симпл димпл
3. Формалин
4. Поп ит
5. Локдаун
6. Митинг
7. Клабхаус
8. Игра в кальмара
9. Радужный поцелуй
10. Фриланс
Вопрос: "Как?/Как?"
В уходящем году украинцы пытались выяснить, "как умер Сквидвард", "как изменить поставщика газа", "как получить сертификат о вакцинации" и "1000 гривен за вакцинацию".
Популярность приобрела программа "Дія". Она получила два поисковых запроса. Пользователей интересовало, как в ней зарегистрироваться и как ее обновить.
1. Как умер Сквидвард?
2. Как выйти замуж?
3. Как изменить поставщика газа?
4. Как сыграла Украина?
5. Как получить сертификат о вакцинации?
6. Как компактно собрать чемодан?
7. Как получить 1000 грн за вакцинацию?
8. Как обновить действие?
9. Как зарегистрироваться в Действие?
10. Как похудеть за неделю?
Покупка года
Покупка года традиционно демонстрирует самые востребованные подарки, которые чаще всего искали в сети. "Покупкой года" в Украине стала антистресс-игрушка "поп-ит". Украинцы также интересовались, "где купить билет на поезд", iPhone 13, "пропуск на транспорт в Киеве" и "сертификат о вакцинации", а также "биткоин" и "витамин D".
1. Поп-ит
2. Билет на поезд
3. iPhone 13
4. Симпл-димпл
5. Перепуска на транспорт в Киеве
6. Санки
7. Сертификат о вакцинации
8. PlayStation 5
9. Биткоин
10. Витамин D
Фильмы, сериалы и телешоу года
В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2", который обошел отложенный на целый год фильм "Дюна".
Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".
В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара". Из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как были названы самые популярные актеры 2021 года.
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