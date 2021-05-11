"Да будет резня": вышел трейлер "Венома 2" с Томом Харди [ Редактировать ]
Источник: Columbia Pictures
Компания Sony Pictures выложила в сеть первый трейлер фильма "Веном 2" ("Venom: Let There Be Carnage") - продолжения фантастического боевика о второстепенном отрицательном персонаже из киновселенной "Человека-паука".
В новом фильме журналист Эдди Брок (Том Харди), делящий тело с инопланетным симбиотом, сразится с суперзлодеем Клетусом Кэсседи (Вуди Харрельсон), в котором живет внеземной паразит Карнаж.
Главные роли в приключенческом экшне сыграли Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Стивен Грэм и Наоми Харрис. Режиссером ленты выступил Энди Серкис. Напомним, что первую часть снял Рубен Фляйшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд").
В кинопрокат "Веном 2" выйдет 16 сентября 2021 года.
Трейлер на английском языке.
Трейлер на русском языке.
Напомним, что недавно вышел трейлер второго сезона "Любовь, смерть и роботы".
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