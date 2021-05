Компания Sony Pictures выложила в сеть первый трейлер фильма "Веном 2" ("Venom: Let There Be Carnage") - продолжения фантастического боевика о второстепенном отрицательном персонаже из киновселенной "Человека-паука".

В новом фильме журналист Эдди Брок (Том Харди), делящий тело с инопланетным симбиотом, сразится с суперзлодеем Клетусом Кэсседи (Вуди Харрельсон), в котором живет внеземной паразит Карнаж.

Главные роли в приключенческом экшне сыграли Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Стивен Грэм и Наоми Харрис. Режиссером ленты выступил Энди Серкис. Напомним, что первую часть снял Рубен Фляйшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд").

В кинопрокат "Веном 2" выйдет 16 сентября 2021 года.

Трейлер на английском языке.

Трейлер на русском языке.

