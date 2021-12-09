Двоє людей померли cьогодні у лікарні внаслідок важких травм, отриманих під час ДТП на Тернопільщині. Це водій та пасажир мікроавтобуса. У медзакладі перебуває ще семеро постраждалих - повідомили в ДСНС.

Аварія сталася напередодні ввечері. Дорогу не поділили легковик і рейсовий автобус. Останній їхав із Тернополя до Кременця. Аби дістати усіх постраждалих - надзвичаники спец-інструментами розрізали побиті машини.

Усі обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. Алкоголь в крові водія легковика не виявили. Аналізи загиблого шофера мікроавтобуса будуть завтра.