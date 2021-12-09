Автотроща на Тернопільщині: двоє людей померли в лікарні [ Редактировать ]
Двоє людей померли cьогодні у лікарні внаслідок важких травм, отриманих під час ДТП на Тернопільщині. Це водій та пасажир мікроавтобуса. У медзакладі перебуває ще семеро постраждалих - повідомили в ДСНС.
Аварія сталася напередодні ввечері. Дорогу не поділили легковик і рейсовий автобус. Останній їхав із Тернополя до Кременця. Аби дістати усіх постраждалих - надзвичаники спец-інструментами розрізали побиті машини.
Усі обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. Алкоголь в крові водія легковика не виявили. Аналізи загиблого шофера мікроавтобуса будуть завтра.
по теме
Тринадцять загиблих. Семеро постраждалих. Усі у вкрай тяжкому стані. Вранці біля села Брусилівка водій вантажівки - і це попередня версія поліції - не впорався з кермуванням, вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку.
П'ятеро людей постраждали, троє, в тому числі 3-річна дитина, загинули.
Водія вантажівки, яка лоб у лоб зіштовхнулася з маршруткою, попри травми, доправили до зали суду. Там він заявив - провину не визнає, а момент аварії не пам'ятає.
Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Зараз він у лікарні - під охороною поліції. Тим часом тіла всіх 13-тьох загиблих уже ідентифікували. Їхнім похованням опікуватиметься місцева влада.
Зараз чоловік у лікарні - в спеціалізованій палаті під охороною поліції. А уся Чернігівщина сьогодні в жалобі за загиблими в ДТП поблизу села Брусилів. На держустановах приспущено прапори.