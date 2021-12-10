ЄС зробив заяву стосовно Росії та Нормандського формату [ Редактировать ]
Росія завела Мінський процес та Нормандський формат у глухий кут, бо не визнає себе стороною конфлікту. Таку заяву ЄС виголосили на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. У документі зауважили - саме відмова Москви діяти відповідально спричиняє безвихідь у цих переговорних процесах. Також Брюссель закликав Росію дотримуватися міжнародних домовленостей щодо прозорості військових переміщень та знизити напруженість на українському кордоні.
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Адже не визнає себе стороною конфлікту. Таку заяву ЄС виголосили на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.
На ній хочуть терміново обговорити відносини України та Росії на тлі можливої ескалації. Сторони поважають суверенітет України й рішуче сприятимуть миру та безпеці у Європі.
Так Генсек Альянсу Єнс Столтенберг висловився на зустрічі з очільницею Єврокомісії та президентом Латвії. За його словами, НАТО і ЄС демонструють єдність і високий рівень співпраці в протидії викликам в Україні та довкола неї.
А також наголошує на неприпустимості призову жителів Криму до російських збройних сил, засуджує мілітаризацію української автономної республіки та блокування окремих районів Чорного й Азовського морів.