Зеленський та Байден обговорили активізацію мирного врегулювання на Донбасі [ Редактировать ]
Безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Така ключова тема телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена, що відбулася напередодні. Глави держав говорили півтори години. Зеленський подякував Байдену за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Своєю чергою Байден запевнив, що США та союзники у разі подальшого військового втручання Росії будуть відповідати економічними та іншими заходами. Ішлося також про енергетичну безпеку нашої держави, зокрема про "Північний потік-2".
по теме
Безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Така ключова тема телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена, що відбулася напередодні.
Володимир Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніше пообіцяв розповісти після особистої розмови з Байденом.
Сьомого грудня Байден уже поговорив із Путіним. Напередодні Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів.
Президент США Джо Байден принял решение перенести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским
Серед іншого, може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT. Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ЄС різко прискорив роботу над можливими санкціями проти Росії.