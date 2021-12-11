У залах температура не піднімається вище ніж 10 градусів.

Хочеш зігрітися - танцюй! І саме так роблять 300 дітей у Дніпрі через власника будівлі, де розташований Центр дитячої творчості.

Чому чоловік принципово не вмикає опалення? І чи допоможе танго, якщо вдарить міцний мороз? Запитала Олена Мендалюк.

Тепліші кофтинки, штанці та панчохи. У таких нетанцювальних "костюмах" змушені відпрацьовувати "па" діти у Центрі дитячої та юнацької творчості. Бо попри те, що на календарі вже зима, опалення тут так і не увімкнули. У холодних класах вимушені танцювати доньки пані Світлани. Пропускати заняття не можна, бо зараз дівчата готуються до конкурсів.

Світлана, мати вихованців Центру дитячої та юнацької творчості:

Поэтому для нас, то, что нету отопления, если сейчас, не дай Бог, остановится процесс занятий, это черевато тем, что дети потеряют форму и годы предыдущих занятий уйдут просто на смарку.

У залах температура не піднімається вище ніж 10 градусів. І в такому холоді - не до творчості, скаржаться вихователі.

Елеонора Кудлай, вихователька гуманітарного гуртка Центру дитячої та юнацької творчості:

В мене, наприклад, гуманітарний гурток, ми працюємо руками і ось діти теж працюють руками. Руки стинуть, холодно. Діти не можуть довго находитись в приміщенні. Вони не можуть сидіти повністю роздягнуто, вони мають одягати теплу одежу, це їм заважає.

Міський центр дитячої творчості винаймає приміщення на 240 квадратних метрів у Дніпровської філії Укрзалізниці. Але останні кілька років, розповідає директорка центру, орендодавець відмовляється продовжувати угоду під різними приводами.

Дар'я Стоянова, директорка Центру дитячої та юнацької творчості:

Договір оренди, котрий був з нами заключений ще у 2009 році, є не дійсним. Підстава така. Ми вже 6 років перебуваэмо у судових відносинах. Тим паче, за опалення, світло та воду сплачуємо самостійно, за окремими договорами і завжди сплачуємо всі за рішенням суду.

Альтернативи цьому приміщенню немає, переконують і директорка, і батьки вихованців. Центр позашкільної освіти тут працює вже понад 30 років.

Божена, мати вихованців Центру дитячої та юнацької творчості:

На районе я не вижу альтернативу занятий таких. Место, куда удобно прийти, квалифицированные работники работают. Мы нуждаемся в этом месте.

Будь-які спроби налагодити стосунки з орендодавцем - безрезультатні, кажуть у центрі. У ситуацію вже втрутилася міська вдала. Проте і в чиновників діалог з ними не складається. Листування - лише через суд.

Анна Браткова, заступник директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради:

На сьогодні це переписка в один кінець. Все, що робить Укрзалізниця - це звернення до суду. Ми сплатили усі судові позови, ми на сьогодні не маємо жодної копійки заборгованості по комунальним платежам. Ми маємо дітей, які не можуть там займатися.

За роз'ясненями ми звернулися і до Укрзалізниці. Подали офіційний запит - чекаємо відповіді.