В Украине введут третью дозу вакцины от COVID: Ляшко подпишет приказ [ Редактировать ]
В понедельник, 13 декабря, глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы вакины от COVID. Об этом стало известно в ходе брифинга министра.
Отметим, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.
Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID.
Он отдельно подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.
Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции.
Ранее мы писали о том, что на территории Украины от коронавирусной инфекции иммунизировали более 40 тысяч детей старше 12 лет. Производители вакцины в нашей стране быстро зарегистрируют изменения в инструкцию и вакцинацию детей можно будет провести беспрепятственно.
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