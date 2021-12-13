В понедельник, 13 декабря, глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы вакины от COVID. Об этом стало известно в ходе брифинга министра.

Отметим, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID.

Он отдельно подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции.

Ранее мы писали о том, что на территории Украины от коронавирусной инфекции иммунизировали более 40 тысяч детей старше 12 лет. Производители вакцины в нашей стране быстро зарегистрируют изменения в инструкцию и вакцинацию детей можно будет провести беспрепятственно.

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