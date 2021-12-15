Здалися під натиском "Омікрону". Велика Британія поповнила список країн, де запровадили обов'язкові ковідні паспорти. Віднині для відвідин масових заходів необхідне підтвердження про вакцинацію чи негативний тест на коронавірус. Яка ситуація з поширенням нового штаму - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

По кілька годин у черзі по вакцину. У Лондоні - небачений наплив охочих імунізуватися. У столиці новий штам "Омікрон" уже випередив попередницю "Дельту" за кількістю інфікувань.

Рут Ловзлі, жителька Лондона:

Ми кілька тижнів перевіряли, аби забронювати щеплення щойно це стане можливим. І коли дозволили вакцинацію тих, кому до 40 років - ми одразу записалися. Щоправда, був дуже малий вибір дат і місць - багато охочих.

Для більшості це буде третя - бустерна доза. Саме вона дає найбільший захист проти "Омікрону". Але чимало тут і тих, хто врешті наважився на першу ін'єкцію. Науковці пояснюють, що це заслуга ковідних паспортів. Міжнародні дослідження показали, що вимога сертифіката дедалі більше людей переконує щепитися. Велика Британія до останнього відмовлялася запроваджувати коронавірусні перепустки. Але страх перед "Омікроном" переміг.

Саджид Давід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Нам нелегко йти на такі кроки. Я твердо вірю в особисту свободу і в те, що обмеження треба встановлювати лише в найтяжчих обставинах. Але, не зважаючи на прогрес, у наших лікарнях не безлімітна кількість ліжок, не безлімітна кількість медиків. Тож мусимо діяти.

Відтепер на усіх масових заходах і в нічних клубах вимагатимуть ковідні паспорти. У них мають бути або доказ вакцинації, або свіжий негативний тест на коронавірус. А от нещодавно перенесена хвороба тепер не дає жодних гарантій.

Сюзан Гопкінс, головна радниця Агенції з охорони здоров'я Великої Британії:

Ми бачимо, що кількість повторних інфікувань вірусом значно більша порівняно з "Дельтою". Тобто, якщо ви раніше перехворіли на коронавірус, то з "Омікроном" ризик заразитися знову зростає від трьох до восьми разів.

Також депутати затвердили обов'язкову імунізацію для медиків. Але це виняток - для забезпечення захисту лікарів і пацієнтів, - наполягають в уряді. Тобто, про примусове щеплення для усіх - не йдеться.