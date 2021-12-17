В Японии, в торговом районе города Осака, в многоэтажном доме, вспыхнул серьезный пожар. Погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает Kyodo News.

Возгорание произошло на четвертом этаже здания, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала Осака.

По словам пожарных, 27 человек погибли в результате пожара. Полиция подозревает, что здание подожгли.

Свидетели происшествия сообщают, что огонь заблокировал людей в здании. Для спасательной операции понадобилось много пожарных машин и машин "скорой".

Когда я выглянул, я увидел оранжевое пламя в окне четвертого этажа здания. Женщина махала рукой из окна шестого этажа и просила о помощи.

Свидетель, который работает в соседнем ресторане рассказал:

Я видел, как идет дым, было много пожарных машин и машин скорой помощи. Людей спасала тележка с лестницей. В какой-то момент в окрестностях произошло отключение электричества.

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