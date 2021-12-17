В Києві почне діяти координаційна рада щодо запобігання дитячій наркозлочинності [ Редактировать ]
З нового року в Києві почне діяти координаційна рада щодо запобігання дитячій наркозлочинності. За словами голови комісії Київради з питань дотримання законності та зв'язків із правоохоронними органами, вона має налагодити взаємодію між поліцією, керівниками навчальних закладів і міською владою.
Школи стали основним майданчиком, ідеальним абсолютно майданчиком для того, щоб там розповсюджувалися наркотики - це факт. Правоохоронці не звертають на це уваги. Це другий факт. Третє - про те, що керівники шкіл не виносять цей мусор на поверхню і не інформують суспільство, правоохоронні органи про факти, які є у школах. Це третії факт. І основне те, що на даний час нема злагодженої роботи між правоохоронними органами та органами самоврядування.
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