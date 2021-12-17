Українцям в окупованому Криму спростять доступ до адмінпослуг [ Редактировать ]
Спростити доступ до адмінпослуг, медицини та освіти українцям, які залишилися в Криму. Це частина стратегії деокупації та реінтеграції анексованого півострова, над якою працюють у Представництві президента в Автономній Республіці. Сьогодні команда Представництва поділилася планами на наступний рік. Один із проєктів - створити єдиний освітній інтернет-портал для кримської молоді.
Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим:
Це ресурс, завдяки якому молодь тимчасово окупованої території зможе більше дізнатися про освіту в Україні, в першу чергу, звісно. І шляхом єдиного вікна подати свої документи й вступити в українські навчальні заклади, отримати різного роду сервіси прям на цьому ресурсі. Наприклад скласти іспит з української мови, подати документи онлайн.
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Це частина стратегії деокупації та реінтеграції окупованого півострова, над якою працюють у Представництві президента в Автономній Республіці.
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Він навчається у Королівській Академії сухопутних військ у Великій Британії, і його визнали найкращим іноземним студентом. Українець, Павло Лейсі, отримав неабияку нагороду - Міжнародний меч, та ще й із рук принцеси.
Він навчається у Королівській Академії сухопутних військ у Великій Британії, і його визнали найкращим іноземним студентом. Наш українець, Павло Лейсі, отримав неабияку нагороду - Міжнародний меч, та ще й із рук принцеси.