В США зафиксировали первый летальный исход от заражения штаммом "Омикрон". Об этом сообщает ABC.

Так, умер мужчина из округа Харрис в штате Техас. По данным властей, мужчине было около 50 лет, он не был привит и имел хронические проблемы со здоровьем.

В То же время там напомнили, что не считают штамм "Омикрон" более смертельным, но подчеркивают необходимость бустерной дозы вакцины.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в США. По сведениям за минувшую неделю, новый вариант коронавируса был выявлен у более чем 73% инфицированных.

За последние четыре недели коронавирусом в Соединенных Штатах заразились более 3 млн человек, умерли более 34 000. США продолжают лидировать в мире по этим двум показателям.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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