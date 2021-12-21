Рятувальники зараз просять про одне: за можливості, не сідати за кермо.

Сотні аварій по всій Україні. Зима прийшла майже в усі регіони. Через мокрий сніг на дорогах ожеледиця, а надвечір траса перетворюється на ковзанку, бо морози. І рятувальники зараз просять про одне: за можливості, не сідати за кермо.

Наші кореспонденти розкажуть, в яких областях ситуація найгірша.

Смертельна троща на трасі Одеса-Миколаїв. Водій легковика на слизькій дорозі пішов на обгін, не впорався з керуванням і врізався у вантажівку. Від удару легковик перетворився на брухт. Водій і пасажир ВАЗу загинули на місці. Керманич ваговоза не травмувався. Через аварію на трасі утворився величезний затор. Рух був ускладений ще й через мокрий сніг та ожеледицю.

Олександр Чернюк, заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області:

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що привело за собою загибель декількох осіб.

Масштабна аварія і на Волині. На трасі не розминулися позашляховик з мікроавтобусом. Семеро постраждалих, з них троє дітей у реанімації. Хто порушив правила - з'ясовує поліція.

Двоє постраждалих і на Запоріжжі. Неподалік села Приморське зіткнулися вантажівка і легковик. Постраждали водій і пасажирка останнього. Шофера довелося визволяти рятувальникам. Обох ушпиталили. Допомога надзвичайників знадобилась і на виїзді із села Таврійське. Там на слизькій дорозі перекинулася автівка. Її підняли на колеса за допомогою крана.

Олексій Пуга, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Внаслідок події ніхто не постраждав. На момент виникнення ДТП в автівці перебував водій і двоє пасажирів. Від медичної допомоги відмовилися.

Через ожеледицю в самому Запоріжжі лише до обіду сталося майже сорок аварій.

Ольга Корнієнко, в. о. старшого інспектора пресслужби управління патрульної поліції в Запорізькій області:

Причинами були порушення правил маневрування і також обгони. Водії не розрахували свою швидкість і не врахували дорожню обстановку, звикли до більш сухої напевно погоди.

Одразу вісім машин зіткнулося на трасі Рівне-Луцьк. Попередньо, водій вантажівки не зміг загальмувати на слизькій дорозі та врізався в легковик, який їхав попереду. Далі - за інерцією - машини почали таранити одна одну. Двоє людей постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Через слизьку дороги патрульні склали протокол на підрядника, який обслуговує цей шлях.

Олексій Пуга, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Водіям рекомендуємо укомплектувати транспорт сніговою лопатою, тросом, достатнім пальним та мати при собі термоси з гарячим чаєм та мати мобільний телефон Теплі речі, ковдру для можливості зігрітися.

Та все ж, за можливості, рятувальники радять не планувати поїздки на далекі відстані.