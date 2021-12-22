Известная певица и экс-участница группы "ВиаГра" Анна Седокова взбудоражила поклонников новым постом. Так, на своей странице в Instagram Аня опубликовала фото в откровенном наряде и дополнила это откровенным рассказом об отношениях.

На снимке Аня запечатлена в белом корсете, который эффектно подчеркнул формы звезды.

"Я очень рада, что мы поговорили. Ведь у нас и правда отношения. Так что давайте рассмотрим на моем примере ситуацию и сделаем полезные выводы для себя, чтоб избежать ошибок. Я такой молчун была всегда. Молчун хороший человек. Это знаете, когда что то не нравится, тебе неудобно сказать человеку. Тебе проще с ним расстаться... Но! Ведь у нас отношения! А это значит я должна прийти на кухню и сказать, что мне не нравится. Перед тем как обижаться", - написала Аня.

Поклонники отметили, что артистка затронула действительно важную тему, ведь в любых отношениях важно вести диалог.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова шокировала признанием о бывшем супруге. Читайте также, певица Лолита шокировала жутким поступком в сети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.