В МВС створять єдиний Сервісний центр технічного обслуговування вертольотів [ Редактировать ]
В МВС створять єдиний Сервісний центр технічного обслуговування вертольотів, які знаходяться на службі в підрозділах міністерства. Зокрема, йдеться про французькі гелікоптери Ейрбас.
В МВС представили мобільні комплекти на базі авто для ремонту повітряних суден. Основні завдання вертолітніх підрозділів МВС - аеромедична евакуація, рятувальні і антитерористичні операції, а також охорона державного кордону й підтримання безпеки на дорогах.
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Тринадцять загиблих. Семеро постраждалих. Усі у вкрай тяжкому стані. Вранці біля села Брусилівка водій вантажівки - і це попередня версія поліції - не впорався з кермуванням, вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку.
Уламки машин розкидані на узбіччі. Рейсова маршрутка, майже вщент зім'ята, відкинута в кювет. А трасу перекрила вантажівка. Від удару кабіну водія буквально відірвало від кузова.