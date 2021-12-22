Знову голодні... протести. Два тижні тому гірники шахти на Львівщині відмовлялися підніматися із забою, доки їм не виплатять заборговану зарплату. Тепер така сама ситуація на копальні Луганщини! Там під землею протестують 15 вуглярів. Бо їм просто нема чим годувати сім'ї. І виділені з резервного урядового фонду гроші проблеми не розв'яжуть, кажуть опозиційні депутати. Що ж має зробити влада? І яка ситуація на шахті зараз? Про це далі.

Шахта "Гірська". Луганщина. Тут третю добу протестують вуглярі. 15 людей перебувають у забої і не піднімаються на поверхню. Вимагають виплатити... зарплату.

-Виезжать они не будут, обещаниям не поверят, пока на мобилки не придет смска и жены не отзвонятся, шо пришла зарплата…

Бо лише на цій шахті заборгованість уже понад 43 мільйони гривень! Тож гірникам нема за що жити!

Дмитро Одінцов, співголова профспілки гірників шахти "Гірська":

Вопрос даже не в празднике, что не за что праздновать, а двенадцатого числа пришли платежки за комунальные услуги. Шахтерам не за что заплатить и это не их вина, что они не платят. А начисляются штрафные санкции, отключается свет, отключается вода, под запись в магазинах уже не дают, потому что задолженность уже больше двух месяцев.

Юрій Бойко, народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Так не должно быть, потому что люди, которые здесь работают, только на шахте "Горская", - это почти полторы тысячи людей. Надо дать перспективу шахте. Надо заставить выделить деньги на развитие шахты и тогда шахта будет давать миллион тонн угля в год. Это значительно больше чем те корабли, которые пытаються сюда затащить из других стран, прокармливая рабочих других стран и не давая работу своим.

Тож за ініціативи опозиції - підготували проєкт ухвали. Його підписали ВСІ парламентські фракції. І зрештою депутати проголосували "за" виділення грошей із резервного фонду Кабміну. От тільки трьохсот мільйонів гривень - це занадто мало. Бо загальний борг перед шахтарями більш як 2 мільярди гривень.

Олександр Щербаков, співголова профспілки гірників шахти "Гірська":

Нам дайте копейку и вложите в шахту немножко денег - и мы три-четыре года, и шахта будет работать, ребята. Ми можем работать, но нечем. Десять лет ни копейки денег на модернизацию шахты не поступило. Комплекс уже еле дышит.

Юрій Бойко, народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":