У Нью-Йорку за вакцинацію додатковою дозою платитимуть гроші [ Редактировать ]
100 доларів за бустерну ін'єкцію. У Нью-Йорку за вакцинацію додатковою дозою - щепленим платитимуть гроші. Так у мегаполісі намагаються пришвидшити імунізаційну кампанію та уникнути локдауну. Така пропозиція від мерії чинна до кінця року. Нині через появу штаму "Омікрон" у місті Великого яблука повернули масковий режим.
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За його словами, вже з 27 грудня в усіх працівників вимагатимуть ковід-документи. На такий крок влада пішла, аби протистояти поширенню нового штаму коронавірусу - "Омікрон".
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Від моменту запиту на отримання грошей - виділяють чотири місяці на те, щоб їх витратити. Якщо не встигли - гроші повернуться державі, а рахунок закриється.
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Законопроєкт підтримали 52 сенатори проти 48. Розпорядження Байдена щодо вакцинації мало набути чинності четвертого січня.
Таке заявив мер міста - Білл де Блазіо. За його словами, вже з 27 грудня в усіх працівників вимагатимуть ковід-документи. На такий крок влада пішла, аби протистояти поширенню нового штаму коронавірусу - "Омікрон".