36 країн-членів ООН опублікували спільну заяву щодо фейків Росії [ Редактировать ]
Росія використала Радбез ООН для проголошення фейкових наративів у бік інших держав. Відповідну спільну заяву опублікували 36 країн-членів ООН. І наголосили - РФ, цитую, "дезінформувала та висунула цинічні звинувачення на адресу решти країн, спотворивши їхню історію у власних політичних цілях". Автори заяви додали - так у Росії намагаються відвернути увагу міжнародної спільноти від численних порушень прав людини.
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Відповідну спільну заяву опублікували 36 країн-членів ООН. І наголосили - РФ "дезінформувала та висунула цинічні звинувачення на адресу решти країн, спотворивши їхню історію у власних політичних цілях".
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