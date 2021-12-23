Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі через пожежу у Вінниці [ Редактировать ]
Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу на Вінничині, де під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції. За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадаю, напередодні на території заміського комплексу відпочинку під час пожежі загинула 21-річна дівчина, двоє людей травмувались. Постраждала через займання вистрибнула з вікна шостого поверху. Загибла була уродженкою Криму. У готелі вона проживала і працювала.
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У комплексі під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції.
За попередніми даними, загинула дівчина. Рятуючись від вогню, вона стрибнула із вікна і зазнала смертельних травм. Ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню.
Кілька місяців тому ігуменя звернулася до обласної служби з надзвичайних ситуацій із ідеєю створення добровільної пожежної команди. Рятувальники відреагували миттєво й останні два тижні навчали черниць азам пожежної справи й домедичної допомоги.
Як палає заміський комплекс відпочинку в передмісті Вінниці було видно за кілька кілометрів. Зайнялося приблизно о третій ночі. Осередок - на шостому поверсі - останньому. Полум'я швидко перекинулося на дах.
Пострадавшие в результате страшного пожара на базе отдыха в Винницкой области были прооперированы