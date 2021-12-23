Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу на Вінничині, де під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції. За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадаю, напередодні на території заміського комплексу відпочинку під час пожежі загинула 21-річна дівчина, двоє людей травмувались. Постраждала через займання вистрибнула з вікна шостого поверху. Загибла була уродженкою Криму. У готелі вона проживала і працювала.