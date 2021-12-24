Была осуждена на 22 года: Южная Корея помиловала экс-президента [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Правительство Южной Кореи объявило о специальном помиловании экс-президента Пак Кын Хэ. Она отбывает 22-летний тюремный срок за коррупцию. Об этом сообщае агентство "Ренхап".
69-летняя экс-президент была включена в список из 3 094 получателей помилования, которых планируется освободить в канун Нового года.
Решение об амнистии было принято с учетом ухудшения ее здоровья. Пак Кын Хэ в этом году трижды попадала в больницу в связи с хроническими заболеваниями плеча и спины.
Пак Кын Хэ была президентом с 2013 по 2017 годы. Ее отстранили от власти из-за обвинений в коррупции. В 2018 году экс-президента приговорили к 30 годам заключения. В 2020 году срок снизили до 20 лет. Еще два года она должна была провести в тюрьме по приговору о незаконном вмешательства в процесс выдвижения кандидатов правящей на тот момент консервативной партии "Сэнури". Пак Кын Хе пробыла в заключении четыре года и девять месяцев.
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