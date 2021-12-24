Справа Шеремета: Андрієві Антоненку суд подовжив нічний домашній арешт [ Редактировать ]
Ще під арештом, але вже без браслета. Відбулося чергове засідання у справі Шеремета.
Одному з фігурантів Андрієві Антоненку - ще відомому як Ріфмастер - суд подовжив нічний домашній арешт, але вже без електронного браслета. Також до 24 лютого подовжили запобіжний захід і для Юлії Кузьменко.
У неї теж нічний домашній арешт. Третя підозрювана - Яна Дугарь - ще на два місяці під особистим зобов'язанням.
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