Також до 24 лютого подовжили запобіжний захід і для Юлії Кузьменко.

Ще під арештом, але вже без браслета. Відбулося чергове засідання у справі Шеремета.

Одному з фігурантів Андрієві Антоненку - ще відомому як Ріфмастер - суд подовжив нічний домашній арешт, але вже без електронного браслета. Також до 24 лютого подовжили запобіжний захід і для Юлії Кузьменко.

У неї теж нічний домашній арешт. Третя підозрювана - Яна Дугарь - ще на два місяці під особистим зобов'язанням.