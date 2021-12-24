І такі "фінансові детективи" - не лише суто український жанр. У Сполучених Штатах гучніша афера. Секретна служба країни повідомляє про крадіжку... ста мільярдів доларів із Фондів допомоги бізнесу й населенню.

Як це могло статися? І як триває розслідування? Дмитро Анопченко з'ясовував, хто поцупив "ковідні мільярди".

У розпал пандемії на допомогу жителям країни та бізнесу, який змушений був зупинитися, американська адміністрація щоразу виділяла нові "пакети" коронавірусної допомоги. Загалом майже три з половиною трильйони доларів. Прямі виплати, усілякі компенсації, допомогу із безробіття… І ось тепер Секретна служба США повідомляє - близько ста мільярдів із цих цільових коштів викрали аферисти.

Це здебільшого гроші на допомогу тим, хто через коронавірус втратив роботу. Видавали їх за спрощеною процедурою: усі заявки надсилали через інтернет, оригінали документів теж ніхто не перевіряв, бо офіси соціальної служби були на карантині. От аферисти зі всього світу (тобто, не тільки американські) і заповнювали форми - хто на себе, хто на вигадані імена. А кількість звернень була такою великою, що тоді їх майже не інспектували. І у підсумку 86 мільярдів доларів виплатили зовсім не тим, хто мав на це право.

Секретна служба США повідомляє, що заморозила зараз майже півтора мільярда з тих грошей, які соціальні служби вже виділили, але не встигли виплатити. Тих, хто просив цю допомогу, тепер перевірятимуть. Операції масштабні: по всій країні (на рівні міст і штатів) тільки Secret service зараз проводить одночасно 900 розслідувань. Більше ніж сто аферистів уже взяли під варту. І це ще не рахуючи розслідувань, які окремо проводить Міністерство юстиції. У Мін'юсті звітують, що за один лише минулий тиждень звинуватили 150 людей - і повернули в бюджет 75 мільйонів доларів допомоги, яка надійшла не тим.

Масштаби афери і дійсно вражають. Але що цікаво - американські силовики кажуть: краще так - помилково виплатити гроші недобросовісним заявникам, а тепер їх знаходити, ніж у розпал пандемії настільки ускладнити процес, що люди, які насправді потребували допомоги і без неї не вижили би, не змогли б її отримати через бюрократичні формальності.

Тому перевірки проводитимуть і надалі, але працівників соцслужб не каратимуть. Щоб у наляканих чиновників не було спокуси під час наступних програм допомоги перестрахуватися і "пригальмувати" виплати американцям.