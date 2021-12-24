Арешт для Порошенка або мільярд гривень застави. Офіс Генерального прокурора визначив запобіжний захід для п'ятого президента України. А столичний суд вже начебто і дозвіл дав на арешт. Таку новину розтиражували сьогодні українські ЗМІ, з посиланням на власні джерела у відомстві.

Перевірити цю інформацію намагалися і ми. Утім офіційного підтвердження поки що немає. Адвокати Порошенка терміново скликали на брифінг журналістів. Кажуть, якщо правоохоронці підуть на такий крок - порушать Конституцію.

Ілля Новіков, адвокат:

Це шоу, це публічний скандал. Клопотання про арешт, якщо воно дійсно було подано, вони спробують створити таку ситуацію, щоб його було розглянуто в таємний спосіб, щоб суспільство і навіть нас - адвокатів Порошенка, повідомити про це вже після факту.

Ігор Головань, адвокат:

Це абсолютний абсурд, оскільки це абсолютно порушує закон, порушує Конституцію, порушує норми КПК, які регулюють порядок вчинення таких дій стосовно народного депутата, оскільки ми знаємо, що в такому випадку, слідчий суддя зобов'язаний завчасно повідомляти народного депутата про розгляд такого штибу клопотань.

Нагадаю, днями Офіс Генпрокурора оголосив Петрові Порошенку підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму через справу про постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-15-му роках. Сам політик зараз за кордоном. Обіцяє повернутися в Україну в середині січня.