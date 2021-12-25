І зовсім не різдвяний настрій зараз у тих, хто застряг в аеропортах Америки. Там - справжній колапс. Бо в переддень свята найбільші авіакомпанії скасували сотні рейсів. І тисячі людей замість того, щоб сісти з родиною за різдвяну вечерю - залишилися біля стійок реєстрації.

Чому перевізники підвели своїх пасажирів? Що вони вимагають від влади й коли сполучення відновлять? Всі деталі знає Дмитро Анопченко.

День напередодні Різдва - традиційно один з найскладніших для авіаційників. Бо вранці пів Америки кудись летить - щоб встигнути ввечері відсвяткувати у родинному колі. Термінали - переповнені, на чек-ін та на авіабезпеку - завжди величезні черги… Але цього року на жителів країни чекали неприємні новини.

Ми у новинах побачили, що рейси скасовують! І кажу собі - Боже мій, тепер не потрапимо додому! І відтоді що п'ять хвилин перевіряла статус мого рейсу.

Але перевізники до останнього не оновлювали інформацію ані у мобільних додатках, ані на табло - певно, сподівалися ще врятувати ситуацію. І лише коли люди вже діставалися до аеропортів, на чек-іні їм сповіщали – "полетіти сьогодні не вийде".

І це не якісь 2-3 рейси. Дві найбільші авіакомпанії США - "Юнайдет" і "Дельта" - вчора скасували 350. Сьогодні - не вилетять понад 400 лайнерів, які були в розкладі. І все, кажуть, через коронавірус. Точніше - новий його штам.

Авіаційники пояснюють: через поширення "Омікрону", у них катастрофічно бракує людей. На лікарняних або на самоізоляції - і члени екіпажів (пілоти та стюардеси) і наземний персонал, ті ж техніки, без перевірки яких жоден лайнер не підніметься в небо. Пасажири тепер масово здають квитки, хто - годинами вистоює у чергах, щоб замовити місце в готелі й переоформити виліт на іншу дату. Додзвонитися у кол-центри теж складно: середній час очікування на лінії - дві години 43 хвилини! І це ще щастя, якщо і тоді трубку візьмуть - лінії перевантажені.

Авіакомпанії навіть написали спільного листа до Американського Центру по контролю за захворюваністю. Вимагають переглянути вимоги. Зараз обов'язковим є десятиденний карантин. І для тих, хто має симптоми. І якщо хтось поруч із тобою занедужав - усі невакциновані, хто був із ним в контакті, теж мають на 10 днів піти на самоізоляцію. Але уявіть - це авіація! Один інфікований може чи не пів аеропорту миттєво відправити відсиджуватися вдома.

Тож владу просять скоротити карантин хоча б до п'яти днів. Бо, кажуть, інакше, новий авіаколапс - такий як сьогодні - станеться будь-якої хвилини. Наприклад, на Новий рік - коли всі полетять у відпустки і аеропорти будуть знову перевантажені.