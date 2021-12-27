Майже 30 мігрантів потонули у Середземному морі, прямуючи до Європи [ Редактировать ]
Тіла 27-ми мігрантів винесло на берег Лівії. Нелегали прямували до Європи, але потонули у Середземному морі. Як повідомляє гуманітарний рух "Червоний Півмісяць", трьох біженців урятували.
Пошуки ще трьох десятків людей тривають і далі. Лівія - головний транзитний пункт для шукачів притулку, які тікають зі своїх країн в Африці та на Близькому Сході. До ЄС їх переправляють контрабандисти.
Часто використовують погано обладнані й переповнені гумові човни. За даними ООН, лише цьогоріч у спробі дістатися європейських берегів загинули півтори тисячі людей.
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