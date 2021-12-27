Чотирилапий книголюб. У Кропивницькому в бібліотеці працює... кіт. І це не жарт. Вусань з'явився там рік тому. І так наполегливо оббивав пороги, що врешті-решт його - працевлаштували.

Як звуть пухнастого бібліотекаря? І яку зарплату він отримує за свою роботу? Далі в матеріалі.

Знайомтесь: це Афанасій Ушаков - заслужений працівник... Кропивницької обласної бібліотеки.

З'явився він тут - рік тому. Якраз - перед Новим роком. Кілька днів просидів на ґанку. Працівниці перед його харизмою, звісно, не встояли - і пустили погрітися. Афанасій зрозумів: другого шансу бути не може. Тож миттєво завоював серця бібліотечних дам - і залишився тут працювати.

Анна Русіна, головна бібліотекарка Кропивницької обласної бібліотеки:

Спочатку він у нас був як читач, він у нас з'явився, приходив і уходив, коли хотів, а потім він став нашим співробітником. Він працює в багатьох відділах, він товаришує з нашими читачами й з усіма нашими працівниками. Тобто - це наш повноцінний співробітник, зарплату він правда отримує їжею, але він задоволений.

Найулюбленіший відділ Афанасія - мистецький. Тут йому навіть облаштували персональне робоче місце, де він полюбляє... поспати.

Оплачують Афанасієві й лікарняні. За цей рік - лікували йому і вухо, і нежить, і лапу.

Тетяна Чайковська, головна бібліотекарка Кропивницької обласної бібліотеки:

Треба було і рентген зробити, і це було важко, лікуватися не хотів. І лікарі уже всі знали, як приїжджали кожного разу, бо лікування було довге: а, Афанасій, добре, зараз ми підготуємось.

У ветлікаря - Афанасій отримав і паспорт, і щеплення. А ще - дізнався, що йому щонайменше вісім котячих років. І попри свою досить норовливу вдачу, тут пухнастого бібліотекаря - високо цінують.

Світлана Ушакова, завідувачка відділу мистецтв Кропивницької обласної бібліотеки:

Це те, що сучасній бібліотеці надзвичайно необхідно - щоб в ній була не тільки тепла атмосфера, а й людяність. Афанасій приносить якусь, коли люди бачать кота розуміють, що і вони можуть звернутися і їм тут допоможуть.

Тож Афанасія навіть преміювати планують. Додатковими смаколиками.