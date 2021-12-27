Золоті квадратні метри: чому нерухомість так стрімко зростає в ціні? [ Редактировать ]
Вони - дорожчають. Але все одно - попит перевищує пропозицію. Це - про... квартири.
Ірина Розова поцікавилась, чому нерухомість так стрімко зростає в ціні? Чого чекати наступного року? І чи варто вкладати гроші у квадратні метри? Подивімось.
Цю невеличку, але довгоочікувану квартиру під Києвом Марина придбала рік тому.
Марина Абрамова, інвесторка:
Видела планировку только на бумаге. Проект жилищного комплекса тоже был только на бумаге. Могли привести, показать поле и впринципе на этом все.
Та ризик виявився виправданим - цієї осені дівчина отримала ключі від омріяної оселі. Але далі сталося непередбачуване. На оздоблення "голих" стін Марина витратила майже вдвічі більше від запланованого.
Марина Абрамова, інвесторка:
Это было в январе, прошу заметить. Ремонт начался в октябре, когда мы дошли до этапа ремонта, приобритения строительних материалов, строительных проводов, что-то пошло не так. Процентов на 40 подорожали строительные материалы, т.е. грунтовка стоила сто гривен, на момент, когда ее покупали она уже стоила 120. Прошу заметить, что еще поменялся литраж - стало меньше и так касаемо всего.
Пластик, дерево, арматура, шпаклівка та навіть цегла - за рік здорожчало все. Експерти кажуть - ціни на будматеріали у 2021 році побили всі рекорди. Причина - коронакриза, тож здорожчення - не остаточне.
Кирило Зубенко, керівник будівельних проєктів:
На 2022 рік ще буде дорожчати, ще приблизно на 20 відсотків, тобто є ті контрагенти, які вже кажуть, що воно буде дорожчати. Деякі не кажуть, але воно буде дорожчати, бо країни ще не вибилися після коронакризи, відток робочих йде. І це близько пів року наступного буде ще - підвищуватися ціна.
Утім, героїня нашого сюжету ремонт таки зробила, і Новий - 2022 рік зустрічатиме у новенькій власній квартирі. Марина працює рієлтором, тож каже - не прогадала тільки із ціною за квадратні метри.
Марина Абрамова, інвесторка:
За год выросла цена на сто долларов за квадратный метр. То есть данная квартира - 20 квадратных метров, уже не десять тисяч долларов, а двенадцать. И опять таки это стройка, это не готовое жилье.
Експерти підсумовують: у середньому по країні ціни на первинне житло за рік зросли на 20 відсотків. Одна з причин - скандальний закон 56 два нулі. За новими правилами - забудовники мали б платити ПДВ. І хоча норму вилучили, бізнес вирішив перестрахуватися.
Лариса Ставинога, віцепрезидент Спілки фахівців із нерухомого майна України:
Летом, где-то в июле этого месяца пошла шумиха вокруг этого закона и все строительные компании сразу резко буквально за две недели подняли цены на недвижимость мотивируя тем, что у них будет НДС.
Та попри це - житло просто "розлітається". А, як відомо, попит - породжує пропозицію.
Віктор Нєсін, президент Спілки фахівців із нерухомого майна України:
Когда повышается активность на рынке, соответственно повышается цена, я думаю, в первую очередь, это было связано с тем, что все-таки повысились арендные ставки, т.е. и многие люди приобретают недвижимость не с целью проживания, а с целью сдачи ее в аренду.
А ще - майже в 400 разів за попередній рік зросла іпотека! А поштовхом стала президентська програма.
Лариса Ставинога, віцепрезидент Спілки фахівців із нерухомого майна України:
Люди, которые планировали в принципе купить недвижимость, которые думали об ипотеке, но боялись идти в банк услышали то, что они хотели услышать - семь процентов и они все побежали в банк, в банке им объяснили, что за семь процентов взять нереально, вы можете взять 9 и 12 - в разных банках разные условия и, посчитав и соотнеся эти цены, они поняли что это не страшно.
Та на цьому здорожчання житла не зупиниться,- кажуть експерти. Й додають: незмінними ціни протримаються щонайменше до весни, а далі - черговий стрибок.
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