Лукашенка визнали корупціонером року. Підсумки 2021 року підбила Міжнародна організація "Центр дослідження корупції та організованої злочинності". Загалом було рекордних 1166 претендентів. Журі в складі шести журналістів і правозахисників узяло до уваги перерозподіл державних грошей, перехоплення пасажирського літака з білоруським дисидентом Романом Протасевичем, а також міграційну кризу на кордоні з ЄС. Торік "Корупціонером року" було названо президента Бразилії - Жаїра Болсонару. А 2014 року це звання дісталося президентові Росії Путіну.