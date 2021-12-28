Іспанець "елегантного віку" на дорогому суперкарі протаранив торговельний центр [ Редактировать ]
З'їздив по дарунки. Іспанець "елегантного віку" (якому за вісімдесят) - на дорогому суперкарі протаранив торговельний центр. Видовищна аварія сталася в Андоррі. Чоловік їхав по святкові презенти, але - не впорався з кермуванням. Його Феррарі знесла огорожу, підскочила на бордюрі - і врізалася в скляну вітрину. У середині крамниці опинилося пів автівки. За даними місцевих ЗМІ, саме перевищення швидкості стало причиною аварії. Постраждали водій, його пасажирка та один працівник магазину. Усі відбулися легкими травмами й того ж дня повернулися додому. А от машину чекає довге відновлення. Таких моделей у світі лише кілька тисяч.
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