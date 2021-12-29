Порт Латакії охопило полум'я [ Редактировать ]
Порт Латакії - охоплений полум'ям. Сирійське Міноборони звинувачує в ударі ізраїльську авіацію. Мовляв, снаряди влучили в контейнерний майданчик.
За офіційною інформацією, там зберігалося моторне мастило й запчастини. Але припускають, що в ангарах насправді була зброя. Внаслідок інциденту пошкоджені будівлі поблизу порту.
Про жертв не повідомляють. Ізраїльтяни на звинувачення ще не відповіли.
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