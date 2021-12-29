На Прикарпатті, в містечку Косів, у реанімації ковідної лікарні спалахнула пожежа. Четверо людей загинули - це хворі, які в цей час перебували в палаті. Зайнялося близько десятої вечора на першому поверсі закладу. Вогонь за лічені хвилини охопив усе приміщення.

До прибуття пожежників медики змогли самостійно вивести на вулицю дванадцятьох хворих. Але водночас постраждали самі. Тож трьом медпрацівникам допомогу надавали вже рятувальники. У палаті вогнеборці виявили тіла чотирьох пацієнтів. Уже відомо, що причиною трагедії став кисневий балон. Чому він спалахнув, наразі з'ясовують.

Ігор Оксентюк, т. в. о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області: