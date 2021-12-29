Трагедія на Прикарпатті - там горіла Косівська центральна районна лікарня. Загинули пацієнти, постраждали медики. І вже відомі причини пожежі. Більше розкажуть мої колеги.

Косівська райлікарня за 90 кілометрів від Івано-Франківська. Пожежа почалася в реанімаційному відділенні напередодні приблизно о десятій вечора. Першим зайнялося медичне обладнання, далі - тканини. І за лічені хвилини уже палало все. У той час там перебувало семеро ковідних хворих та п'ятеро медпрацівників.

Ігор Оксентюк, в. о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

З першого поверху виходив густий чорний дим, спостерігалася паніка у медперсоналу, був відкритий вогонь.

Медики встигли вибратися з охопленого вогнем відділення ще до приїзду пожежників. Трьох пацієнтів винесли ДСНСники. Але врятувати всіх не вдалося. У вогні загинули троє пацієнтів реанімації. Дві медсестри й лікар - постраждали. Вони в лікарні. У найважчому стані - сорока шестирічна медсестра. У неї обпечене майже все тіло, вона в критичному стані й медики жодних прогнозів на життя - не дають. Ще в однієї медсестри - обпечено шістдесят відсотків тіла. Її санавіацією переправляють у Київський опіковий центр. Лікар-реаніматолог - у задовільному стані.

Ольга Таркевич, лікарка відділення невідкладних станів Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:

Ці всі медики знаходилися під час роботи у відділенні реанімації. Чому саме ця жінка наскільки великий обсяг опіків - ми не можемо сказати. Лікар був у свідомості, але точних обставин травми вони не можуть сказати, тому що це є шоковий стан.

На згарищі виявили чотири тіла - двох чоловіків і двох жінок. Усі - літні люди. З них у пожежі загинули троє. Один із пацієнтів - вісімдесятирічний чоловік - помер від ковіду за кілька хвилин до пожежі. Уже встановлено, що причиною займання стала свічка, яку медики поставили в палаті за його упокій.

Так, в реанімації працювали одночасно п'ять кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один зі співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути.

Ігор Оксентюк, в. о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

Вибуху не було, можливо, це несправність кисневої апаратури. Але і цього мало, мало бути джерело запалювання. Я все ж таки думаю людський фактор. Пропуск кисню і, можливо… Можливо, хтось запалив свічку, можливо сигарета. То треба вивчати, слідство зараз цим займається.

Персонал лікарні - традиції запалювання свічки за померлими заперечує.

Алла Фелещук, анестезист Косівської центральної районної лікарні:

Вони були дуже грамотні, вони не молоді. Що там щось не знали. Я не думаю, що вони це зробили.

Володимир Зузяк, начальник відділу з питань оборони, мобілізації та цивільного захисту Косівської райдержадміністрації:

Я не можу сказати, що це зробив медичний персонал. Але є така ситуація, що коли помирає людина, запалюють у лікарні свічку. Проводять ширму і запалюють свічку. Це не є секрет. Це відбувається у всіх навколишніх лікарнях.

Наразі лікарня працює в штатному режимі.

Дмитро Микитюк, головний лікар Косівської центральної районної лікарні:

Цей корпус ми повністю перевили. Кого відправили додому. Кого перевили в сусідній корпус. Прорвало трубу, ми готові ліквідувати, але поки що слідчі органи нам не дозволяють.

За фактом пожежі та загибелі людей у поліції відкрили кримінальне провадження. Місцева влада оголосила 30 грудня на Косівщині днем жалоби.