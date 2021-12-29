Уряд затвердив план дій у разі запровадження воєнного стану [ Редактировать ]
Усім - залишатися на місцях. Уряд затвердив план дій у разі запровадження воєнного стану. Українцям, зокрема, заборонять пересуватися країною. Такі обмеження оголошуватиме військове командування. Проте - лише після указу президента про введення в країні або в окремих її регіонах воєнного стану.
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