Фінансово-гастрономічна ревізія. Олів'є, шуба, мандарини, м'ясо... У яку суму цьогоріч обійдеться традиційне новорічне меню в Україні. І скільки коштують такі ж продукти - в Бельгії? На контрольну закупку - в Києві та Брюсселі - вирушили Олена Логінова та Олена Абрамович. Результат - дивіться далі.

Обов'язково буде олів'є і шуба. Папа сказав - без этого никак...

Або - із заморськими витребеньками?

Ми готуємо м'ясо з чорносливом, реберця, курку та може хамон...

Ну і звісно, із солоденьким:

...я на Новый год заказывала тортик...

Що українці ставлять на святкові столи? І скільки таке застілля коштує в нас і... в Європі? Тож спершу - про... ціну. З року в рік ми чуємо від експертів, що новорічний банкет - дорожчає!

Іван Томич, голова Спілки українського селянства:

Вартість новорічного стола у порівняні з минулим роком в Україні зросла на 20-25%.

Чи так це? І скільки коштуватиме накрити стіл - в Європі? Перевіримо на власному гаманці. Я йду в один із київських супермаркетів, а моя колега Олена Абрамович - у брюссельський:

Олена Логінова, кореспондентка:

Ось тут у мене список із 25 продуктів, які нам знадобляться для приготування традиційного новорічного меню. Тож почнемо наповнювати наш кошик.

Продукти братиму по-мінімуму. І лише для найпопулярніших страв. Почну з овочів для - олів'є та "шуби". Усього беру по кілограму.

Картопля - 12 грн. Майже стільки ж коштує морква, цибуля й буряк. Кіло квашених огірків - 56 грн. Яйця - від 35 - за десяток.

Ну і який же Новорічний стіл без мандаринів. Їхній аромат вже давно асоціюється із цим святом.

Мандарини беру по 37 грн. Кому вони не до смаку - будь ласка, дешевші - апельсини. Так само коштують банани.

І - переходимо до м'яса. Який стіл без ковбаси? Її й до олів'є треба, і на бутерброди. 160 грн за кіло. Якщо запікати курку - найдешевший - бройлер - 200 грн за тушку. За такою ж ціною можна купити кілограм яловичини або хорошої свинини. На десерт - беру торт. Залишився алкоголь... Потрібно - ігристе.

Ось такий найдешевший варіант можна взяти за 109 грн.

Пляшка вітчизняного коньяку - п'ять зірочок - 150 грн. Горілка - майже так само. У мене, схоже, усе. А от Олена Абрамович у Брюсселі ще вибирає продукти для традиційного українського меню.

У Бельгії продукти доволі дорогі. Та є багато бюджетних маркетів. Я іду - в один із таких. У свій кошик кластиму найдешевше. Тим паче - вибір чималий. Ось гляньте хоча б на асортимент... цибулі:

Від євро за кілограм, тобто 30 грн, тут ми бачимо уже 50 грн за кг, 60, 70. Найдешевший варіант, ось червоний цінник, червона цибуля коштує 83 центи за кг, це 24 гривні фактично.

Ціна залежить від виробника - місцеве бельгійське зазвичай дорожче, ніж завезене з-за меж ЄС. Також додає в ціні й екологічність.

Ось, наприклад, 10 штук яєць - два євро за 10 штук це 60 гривень - це така середня ціна на яйця.

Базовий набір продуктів на олів'є в Бельгії обійдеться щонайменше удвічі дорожче, ніж в Україні.

Найдешевша картопля - це 60 центів за кілограм, тобто 18-20 гривень, це якщо брати велике пакування.

А от свіжі тепличні овочі можна знайти за такою ж ціною, як і в Києві. Рекордсмен - огірок! Він дешевший за український ледь не вчетверо! - 24 гривні за кіло. Помідор - можна купити по 60. Стільки ж коштують цитрусові.

Тут податок на додану вартість на їжу значно менший, ніж в Україні. Якщо на батьківщині 20%, то тут лише шість. Відповідно тут мандарини, банани, різні тропічні фрукти можна купити дешевше, ніж у нас.

Однозначно більше заплатити в країнах ЄС доведеться за м'ясо. Яловичину я знайшла по 600 гривень, свинина й курятина - удвічі дорожча, ніж в Україні. Тож бельгійський чек без торта й алкоголю - обійдеться у дві тисячі 500 грн. Та десерт і спиртне подвоять суму! Бо ПДВ на міцні напої тут - 21%.

Шампанське у них називають Брют, бо те, що називається шампанським, коштує дуже дорого. Це як у нас ігристе вино. Зараз за акцією, якщо брати три пляшки, то одна коштуватиме приблизно 400-500 гривень. А якщо брати одну - 25 євро - тобто, 750 гривень.

А тепер - підсумуємо. У Києві мінімальний новорічний стіл - нам обійшовся в тисячу 750 грн. У Брюсселі - у 5 тисяч.

Для чистоти експерименту порівняємо ще й статки. Середня зарплата в нас - 14 000 грн. У Бельгії - 2 200 євро - тобто... 68 тисяч грн. Тож виходить, що на новорічний стіл українці витрачають 13% від зарплати, а бельгійці - лише 7%.

Іван Томич, голова Спілки українського селянства:

У нас витрати складають в рік в межах 50-60% від всього доходу родини, а в Європі від 10 до 18%. Тобто це велика пропасть.

Але якими б не були ціни - святковому застіллю бути!

Новий рік - це новий рік, він один раз.

Тож смачного нам Нового Року.