Піднесеному настрою - не завада ні пандемія, ні погода! Сотні людей прийшли зустріти Новий Рік біля ялинки на Софійській площі у столиці. Серед них і наша Ірина Розова.

Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Іро, як настрій? Твій і тих, хто святкує в центрі Києва?

Вітаю, Наталю! Настрій святковий! Традиційно - Новий Рік на Софійській площі біля ялинки зустрічатиме багато українців. І хоча зараз більш-менш тепло, тут є багато охочих зігрітися глінтвейном. На площі працює святковий ярмарок. Можна купити смаколиків. А ще погрітися в спеціально облаштованих зонах, покататися на ковзанці й сфотографуватися - для цього тут передбачено багато різних арт зон. І доки чекаємо 12 години - разом із киянами проводжаємо 2021 рік:

2021-му вдячні за багато приємних моментів. Наприклад за знайомство. Були і сумні моменти. Важкі, але вдалося пережити завдяки тому, що поруч була хороша надійна підтримка. Дякуємо, що був з нами. Все добре нехай лишається і ми впевнено крокуємо в 2022 рік. В 22-му тільки добра, миру і щоб всі наші сподівання виправдались. Хочу пожелать всем всегда быть здоровыми. Счастливыми и пускай все самое хорошее перейдет в следующий год. И в следующем году нас будут ожидать только самые приятные новости, позитив, здоровье. Наши любимые детки и близкие чтобы нас всегда радовали. Цей рік був веселий для мене, цікавий. Та я багато чого нового зрозумів.

Ані погода, ані карантин не змінили планів святкувати біля головної ялинки. Щохвилини людей тут більшає. Уже зараз на Софії - тисячі киян та гостей столиці. І ми - разом із ними. Тож вітаю всіх телеглядачів із прийдешніми святами. Здоров'я вам та найголовніше - миру кожній оселі та усій нашій країні! Наталю, і тебе зі святом. Передаю слово!

Дякую, Іро. Тебе теж вітаю. Це була Ірина Розова, вона стежить за святкуваннями біля головної ялинки країни.