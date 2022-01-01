В столице за минувшие сутки лабораторно подтвердили 976 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко.

По его словам, за сутки заразились 552 женщины от 18 до 89 лет, 380 мужчин от 18 до 86 лет, 23 девочки от одного года до 17 лет и 21 мальчик от двух до 17 лет. При этом за 24 часа от болезни скончались 14 человек (с начала эпидемии умерли 8199 инфицированных).

Отмечается, что были госпитализированЫ 75 больных коронавирусом, 31 пациент попал в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Читайте также, с начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу - 14 713 309 человек, получили две дозы - 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

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