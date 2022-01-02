Якщо на каву, то тільки до Львова. Ароматна, запашна і та, що дарує настрій. І її смакування саме у місті Лева - стало традицією, якої дотримуються не лише українці, а й гості країни.

І щоб туристів було ще більше - ресторатори вдаються до унікальних способів приготування напою та вигадують різноманітні манери подачі. Про секрети ароматної кави знає Христина Гашенко.

Кава чорна, з молоком чи алкоголем. Або зі спеціями. Філіжанка ароматної - для Львова - це візитівка.

Щомісяця у тутешніх кав'ярнях випивають понад 30 тонн кави. Більше - не пеють в жодному українському місті.

Петро Радковець, житель Львова:

Кава у Львові не просто кава, кава у Львові - це настрій і густ. Кава, у Львові як пані ласкава, ніби минуле прикладеш до вуст.

До Львова каву завезли торгівці зі сходу - у 18 столітті. І спершу її використовували як ліки - від головного болю. І лише згодом, почали смакувати. Щоправда, не всі:

Петро Радковець, житель Львова:

Це був такий шляхетний напій і прості люди, як правило, цього не вживали. На шляхетних товариствах долучитися - це було дуже-дуже добре і після того був хороший настрій.

Тож смакувати кавою - стало доброю традицією. Приміром ось тут - влаштовують справжнє шоу. Горнятко просто на столі нагрівають паяльною лампою - до ста градусів.

Геннадій, турист із Тель-Авіва:

Виглядає дуже чудово. У нас такого немає.

Алекс, турист із Тель-Авіва:

Столица европейского кофе, да. Потому что негде не видел токого внимания, где уделяют к кофе. Даже в Вене, сколько раз был, ни разу не видел, чтоб такое внимание удиляли кофе. А Львов прямо визитная Мекка кофейная.

А щоб тримати якість "візитівки" Львова на належному рівні - в місті є спеціальні лабораторії. Ми - в одній з таких. Тут зерна перевіряють на вологість. І це чи не найголовніший показник якості. Далі - їх правильно обсмажують і визначають смак.

Дарина Буц, експертка з кави:

Ми зачерпаємо невеличку кількість і її засьорбаємо для того, щоб кава поширилася повністю по всій ротовій порожнині й щоб ми відчули максимальний аромат кави.

І так - тричі. Чим довше запарена кава - тим смак цікавіший.

Дарина Буц, експертка з кави:

Тут у нас залишилися темні ягоди, дуже сильно відчутний смак апельсину, випічки й злегка відчувається темний ром, який у нас був в ароматі.

У каві можна відчути натуральний смак чорниці чи шоколаду. І все це без ароматизаторів. А от як її приготувати, аби відчути всі нюанси? Це можна зробити й вдома. Головне - обрати правильні зерна.

Максим Сопівник, житель Львова:

Зерна повинні бути не чорними й не дуже світлими. Це важливо, щоб в смаку ми не отримали гірку частину. Якщо кава буде чорна. Якщо кава буде світлої обсмажки - вона буде кисла.

Цими секретами з нами ділиться великий поціновувач кави - Максим. Каже: найбільше любить ту, яка приготована в гейзерній кавоварці. Або й просто - запарену в кружці. Рецепт - простий: на одну з гіркою чайну ложку кави середнього помолу - 100 грамів води.

Максим Сопівник, житель Львова:

Температура води повинна бути максимально 94 градуси тому що, якщо ви залиєте каву окропом всі ефірні олії зруйнуються і кава буде менш ароматною і вона буде більш гіркою.

Далі - потрібно дати напою настоятися. Хвилин - п'ять. І - смачного.