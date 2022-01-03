Майже добу, вручну, місцеві жителі та рятувальники латали стару греблю на Черкащині. В хід пішло все - і мішки з піском, і бетонні блоки. Прорвало, я нагадаю в суботу, і на цю мить загрози підтоплення немає, кажуть в ДСНС.

Але скільки ще витримає гідроспоруда - невідомо, адже в експлуатації вона не один десяток років. І підручними засобами тут не обійтись. Станіслав Кухарчук розкаже чому.

Ось так, за допомогою мішків і бетонних блоків, рятувальники та жителі села Маркізівка майже добу латали стару греблю. Надвечір 1 січня гідроспоруда здалася під натиском води, і одну із секцій греблі просто змило бурхливим потоком річки Золотоношка. Михайло разом із односельцями на ногах понад добу.

Михайло Минець, житель села Маркізівка:

Оно мішки, 50 кілограмів в мішку глини - як щуки от так стрибали. Сюди кидаєм, сто мішків укинули і ніяк. Коли поставили блоки … біг-беги за блоками, і мішками, аж тоді тільки припинили.

Греблю в Маркізівці на річці Золотоношка встановили ще наприкінці шістдесятих років минулого століття. Утворене нею водосховище площею 100 гектарів слугувало за резервуар технічної води для місцевого цукрового заводу. Підприємство вже давно не працює, тож і греблею ніхто не займався. Як вода повністю не знесла бетонну конструкцію, селяни просто дивуються.

Людям вдалося тимчасово загатити діру у греблі. Лише завдяки цьому вдалось уникнути затоплення садиб і городів, констатують у ДСНС.

Ростислав Підложевич, начальник управління організації реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Черкаській області:

Ми не виключаємо можливості, що десь, якусь місцевість могло б і підтопити. На першочерговому етапі було зроблено попереджувальні заходи …На даний момент загрози підтопленню як садибам, так і городам, немає.

Тимчасова загата поки що стримує воду, але греблю все одно потрібно ремонтувати, кажуть у Золотоніській райадміністрації. Щоправда, як це зробити, тут іще не знають - гідротехнічна споруда не перебуває на балансі жодної інстанції.

Ірина Тернова, голова Золотоніської райдержадміністрації:

У нас в районі таких багато і вони дійсно є безхозними. Говорили сьогодні в рамках комісії ТЕБ та НС , що це питання треба піднімати на рівні області і, можливо, брати на баланс територіальним громадам ці греблі, щоб можна було виділяти кошти.

У зв'язку з надзвичайною подією, в планах районних чиновників найближчим часом - перевірити і взяти на облік усі греблі в басейні річки Золотоношка. А от коли відремонтують Маркізівську, в РДА поки що не знають.