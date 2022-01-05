Резиденція президента в облозі, уряд у відставці... а вся країна у вогні. Ситуація в Казахстані вкрай напружена. По всій країні протестні настрої лише посилюються. Сутички із правоохоронцями, стрілянина, арешти мітингарів... Така картина сьогодні в Нурсултані, Алмати, Актау.... Попередні вимоги протестувальників знизити ціни на автомобільний газ удвічі влада задовольнила.

З посади голови Радбезу пішов й Нурсултан Назарбаєв. Це також вимога пікетувальників.

На тлі такого хаосу в країні відключили інтернет, не працює онлайн банкінг, аеропорти скасовують рейси. Більше про ситуацію Владислав Політ.

"Газові" протести по всьому Казахстану не стихають від другого січня. Мітингувати вийшли через різке зростання ціни на автомобільний газ. Однак згодом люди почали вимагати й відставки та повного перезавантаження всієї влади.

Сутички з силовиками....На вулицях міст - перекинуті та спалені авто поліцейських. Унаслідок заворушень правоохоронці застосовують проти людей світлошумові гранати та сльозогінний газ. Місцеві ЗМІ також повідомляють - чути постріли. Водночас і влада, і протестувальники заявляють про десятки та навіть сотні поранених. Самі ж мітингарі закликають силовиків переходити на їхній бік.

Напружена ситуація, зокрема, в Алмати. Там мітингарі захопили та підпалили мерію, штурмом узяли аеропорт і резиденцію президента Казахстану. Водночас сам Касим Жомарт-Токаєв частково вимоги протестувальників виконав. Усунув Нурсултана Назарбаєва з посади голови Радбезу та розпустив уряд. Та попри це, наголосив - із країни тікати не збирається та діятиме, цитую, "жорстко".

Касим Жомарт-Токаєв, президент Казахстану:

Призывы атаковать служебные помещений являются преступлением, за которое может последовать наказание. Власть не падет. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения.

Водночас самі мітингарі кажуть - зловживання влади набридло. Та додають - готуються зводити нові барикади.

-Сюди на протест прийшли лише кілька людей, але навіть якби зʼявився лише хтось один, цього було б достатньо! Чому через Даригу Назарбаєву весь Казахстан повинен платити за газ вдвічі більше?

Президент Касим Жомарт-Токаєв оголосив у столиці Нур-Султані надзвичайний стан. Раніше його також запровадили в Алмати та Магнітурській області, звідки і почалися протести. Також у Казахстані з перебоями працює інтернет. Водночас тамтешні ЗМІ повідомляють, що з країни вже вилетіли близько десятка приватних бізнес-рейсів до Європи та Росії. В українському МЗС закликали українців утриматися від поїздок до Казахстану найближчим часом.