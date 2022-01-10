Пальне в Алмати придбати зараз не так легко

День жалоби у Казахстані. На урядових будівлях у Нурсултані приспущені прапори. За офіційними даними МВС, тиждень неспокою забрав життя 44 людей, серед них - і трьох дітей. Хоча очевидці припускають: загиблих набагато більше. Ситуацію, за словами чиновників, стабілізовано. Та попри це, військові сили ОДКБ поки що країну не покидають. За ініціативи казахського президента, союзники по так званому пострадянському НАТО зберуться на онлайн-саміт пізніше сьогодні. За ситуацією стежить Владислав Політ.

І хоча нині на вулицях Алмати та Нурсултана - порівняно спокійно, Росія й далі направляє до Казахстану своїх армійців і військову техніку. Водночас генерал-полковник Андрій Сердюков, який раніше очолював спецоперацію з окупації українського Криму, заявив - сили ОДКБ завершили своє розгортання на території Казахстану, взяли під контроль "низку стратегічних об'єктів". І поки що перебуватимуть в країні, цитую, до "повної стабілізації ситуації".

А ось пальне в Алмати - придбати зараз не так легко. Біля тамтешніх АЗС - довжелезні черги. Бо не всі заправки - та й загалом місцевий бізнес - оговталися від погромів унаслідок протестів. Та люди кажуть - сподіваються, що січневі мітинги таки змусять владу дослухатися до свого народу.

Рустам Ногманов, протестувальник:

Я думаю, народ проснулся. Такого больше не повторится, чтобы 30 лет кто-то сидел безнаказанно. В этом есть и плюс, в этом есть и минус. Хотелось, конечно, чтобы власть услышала нас. Потому что слишком это все продолжается.

Водночас в українському МЗС зазначили: загиблих, поранених або затриманих українців унаслідок протестів у Казахстані - немає. Найбільше наших громадян нині перебуває в Алмати - 116 людей. Усіх застряглих співвітчизників забезпечили тимчасовим житлом і харчами. І їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України:

Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв'язок. Нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану.

Протести в Казахстані почалися другого січня. В Магнітурській області люди вийшли на мітинг через зростання - майже вдвічі - ціни на автомобільний газ. Згодом - протести перекинулися й на інші міста, а учасники почали вимагати повної відставки влади.