Погода в Україні цими днями показує примхливий характер. На Рівненщині - мете завірюха, у Дніпрі - страшна ожеледиця, а столицю напередодні весь день засипало снігом. Наші кореспонденти розкажуть більше.

Засніжило. Столицю увесь день засипає рясним снігом. Аби не було заторів, зранку вантажівкам заборонили в'їзд у місто. А на вулиці Києва вивели 140 одиниць спецтехніки.

Усю ніч замітало й Рівненщину. Для місцевих жителів сніг - довгожданий, тож відранку взялися ліпити сніговики та грати в сніжки. Та якщо людям така погода в радість, то комунальникам та шляховикам - довелося попрацювати. Щойно почалася завірюха - на дороги виїхали спецмашини. Залучили навіть важку інженерну техніку та автогрейдери.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Ситуація лишається складною, але контрольованою. Якихось ускладнень в русі на автомобільних дорогах державного значення в межах Рівненської області поки що немає.

Уже по обіді після потужних хуртовин - у місті відлига. Та синоптики попереджають, температура падатиме, а дороги скує ожеледиця.

А от в Дніпрі Вулиці перетворилися на суцільну ковзанку. На магістралях автівки не їхали, а котилися. Найтяжче було громадському транспорту - підйоми вгору долали не усі.

Автобус двигался по улице Сичевых стрельцов, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Его занесло и развернуло на 90 градуов. В происшествии никто не пострадал.

Хто виїхав вранці - застряг у заторах, через численні аварії. Непереливки було і пішоходам. Бо тротуар - був наче скло.

Скользко, очень скользко, да. Именно у нас в городке был гололед, а дороги, трассы были нормальными. - Во дворах так было, а в центре посыпано. - Подскальзывались? - Было.

Уже по обіді ситуація поліпшилася - на вулиці виїхала спецтехніка - посипати автошляхи та тротуари. Утім комунальники містян попереджають, без нагальної потреби з дому не виходити й не виїжджати.