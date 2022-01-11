Умер глава Европарламента Давид Сассоли [ Редактировать ]
В Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован.
Об этом пишет в Twitter пресс-секретарь политика Роберто Куильо.
"Давид Сассоли умер в 01:15 (02:15 по Киеву - ред.) 11 января в Авиано, Италия, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов", - написал Куильо.
Накануне стало известно, что Сассоли был госпитализирован из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы".
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